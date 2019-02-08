2019/02/08 | 00:05

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وزير الداخلية التركي يعلن ارتفاع قتلى انهيار مبنى في

اسطنبول الى 11 شخصا

تركيا

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