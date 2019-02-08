المغرب يستدعي سفيره في السعودية ويعلن انسحابه من ما يسمى

2019/02/08 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول حكومي مغربي اليوم الخميس: ان بلاده أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية مع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن

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