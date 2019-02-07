الحشد الشعبي ينفذ حملة واسعة لإغلاق مقرات تنتحل صفته في بغداد

2019/02/08 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوة من امن الحشد الشعبي، مساء اليوم الخميس، بإغلاق اربع مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقالت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها، إن هذا الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية من اجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها للحشد الشعبي .وأضاف البيان، ...

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