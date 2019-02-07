الصفقة مستمرة.. هامشيك لن يلعب ضد فيورنتينا

2019/02/08 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأكد فابيو ماروتشو محامي ماريك هامشيك قائد نابولي، أن اللاعب لن يشارك في مباراة فيورنتينا وأن الاتفاق مع داليان يفانج الصيني لا يزال قيد العمل.

وقال ماروتشو في تصريحات إذاعية:"لقد رأيت ماريك قبل يومين من افجار تلك القنبلة، لقد كان جاهزاً للرحيل".



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وأضاف:"بالنسبة لي الصفقة لم يتم حسمها، وكان أوريليو دي لورينتيس (رئيس النادي) قد وجه تحذيراً في آخر مؤتمر صحفي له".

وأوضح:"ربما الصينيين لم يكونوا على علم بأن النادي الذي يتعامل معه في وضع جيد يسمح له بفرض قواعده".

وتابع:"في الوقت الحالي هو لن يواجه فيورنتينا، ولكنه سيأخذ خطوة للوراء ولن يكون هناك أي مشاكل إذا فشلت الصفقة تماماً".

يذكر أن هامشيك كان قريباً من الاتجاه إلى الصين قبل أن يعلن نادي نابولي تعليق الصفقة بشكل مؤقت.





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