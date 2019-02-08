حول اعتقال الخفاجي وغلق المقرات الوهمية باسمه.. الحشد الشعبي يوضح

2019/02/08 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، قيام قوة تابعة لها باغلاق اربعة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (7 شباط 2019)، أن “قوة أمنية تابعة للحشد الشعبي اغلقت أربعة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة”.واضاف البيان ان […]

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