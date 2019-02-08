بالصور.. مقر قوات

2019/02/08 | 00:12

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على صور تظهر مقر قوات "أبو الفضل العباس" في منطقة الكرادة، بعد اغلاقه...





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