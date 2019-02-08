تجدد مخاوف النمو الاقتصادي يثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

2019/02/08 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: أثار تجدد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس.





فيما شهدت أسعار النفط خسائر قوية عند التسوية، حيث تراجع "نايمكس" بنحو 2.5% مع مخاوف تباطؤ الطلب وزيادة المعروض.





أما أسعار الذهب فقد تراجعت للجلسة الخامسة على التوالي في نهاية التعاملات، مع صعود الدولار، ليسجل المعدن الأصفر أطول موجة خسائر في 20 شهراً.





تجدد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي

عادت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي بعد أن خفضت المفوضية الأوروبية توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام الجاري والمقبل مع زيادة حالة عدم اليقين.





وتتوقع المفوضية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 1.5% في عام 2019، مقارنة مع توقعات سابقة عند 1.9%.





كما خفض بنك إنجلترا توقعات النمو الاقتصادي للملكة المتحدة خلال العام الجاري إلى 1.2% مقابل تقديرات سابقة عند 1.7%، مشيراً إلى حالة عدم اليقين بشأن البريكست.





وقرر البنك المركزي البريطاني تثبيت معدلات الفائدة عند مستوى 0.75% وفقاُ لتوقعات المحللين، فيما تحول الجنيه الإسترليني للارتفاع بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا بشأن احتمالية زيادة معدل الفائدة.





خسائر الأسهم العالمية

شهدت الأسهم الأمريكية خسائر قوية في نهاية تعاملات اليوم، حيث فقد "داو جونز" 220 نقطة مع تجدد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية.





وتعرضت "وول ستريت" للضغط بعد تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بأن هناك مسافة كبيرة بين واشنطن وبكين للتوصل لصفقة تجارية.





فيما تهاوى سهم "تويتر" نحو 10% بنهاية تعاملات اليوم بعد توقعات مخيبة للآمال بشأن إيرادات الربع الأول من العام الجاري، رغم أن نتائج أعمال الشركة تجاوزت تقديرات المحللين في الربع الأخير من 2018.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 أشهر.





فيما تجاوز ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة مستوى 4 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي.





كما تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل قوي في نهاية تعاملات اليوم مع خسائر الأسواق العالمية ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.





وهبط سهم "فيات كرايسلر" بنحو 12% بنهاية التعاملات على خلفية التوقعات المخيبة للآمال، رغم قفزة الأرباح بنحو 61% في الربع الأخير من 2018.





وكشفت بيانات اقتصادية في ألمانيا عن تراجع الإنتاج الصناعي بعكس التوقعات في ديسمبر الماضي، فيما تباطأ نمو أسعار المنازل البريطانية في الثلاثة أشهر المنتهية في يناير.





أما مؤشرات الأسهم اليابانية فقد أغلقت في النطاق الأحمر مع استمرار الإفصاح عن نتائج أعمال للشركات.





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