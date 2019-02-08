2019/02/08 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليفقد مؤشر "داو جونز" أكثر من 220 نقطة، مع تجدد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية.





وكان قطاعا التكنولوجيا والطاقة أكبر الخاسرين في "وول ستريت"، كما قاد سهما" داو ديبونت" و"آبل" خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز".





وعمقت الأسهم الأمريكية خسائرها بعد أن صرح "لاري كودلو" المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أنه لايزال هناك مسافة كبيرة يبن الصين والولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.





وخفضت المفوضية الأوروبية توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام الجاري مع تزايد حالة عدم اليقين.





كما تأثرت البورصة الأمريكية سلباً بعد هبوط سهم "تويتر" نحو 10% على خلفية النظرة المستقبلية المخيبة للآمال التي أفصحت عنها نتائج أعمال الشركة اليوم رغم أنها تجاوزت التقديرات من حيث الأرباح والإيرادات في الربع الأخير من عام 2018.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





وعند نهاية التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9% إلى 25169.2 نقطة، ليفقد 220.77 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9% إلى 2706.05 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنحو 1.2% مسجلاً 7288.3 نقطة.





وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% ليصل إلى 96.487.





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