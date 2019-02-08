2019/02/08 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امن الحشد: اغلاق مقرات تدعي انتماءها للوائين 40 و 47 ومقر تابع لما يسمى بلواء ابو الفضل العباس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/08 | 00:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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