2019/02/08 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امن الحشد الشعبي وبالتعاون مع بلدية الكرادة يغلق مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/08 | 00:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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