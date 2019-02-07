لم يؤكد او ينفي اعتقاله.. الحشد يصدر توضيحا بشأن غلق مقر تابع للخفاجي

2019/02/08 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، الخميس، عن إغلاق أربعة مقرات تنتحل صفة هيئة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد احداها تابع لقائد قوات “ابو الفضل العباس” اوس الخفاجي، فيما لم تؤكد او تنفي الانباء التي تحدثت عن اعتقال الأخير.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة من امن الحشد […]

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