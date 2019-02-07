2019/02/08 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/قوة مجهولة تقتحم مقر لواء أبو فضل العباس وتعتقل أوس الخفاجي

07/02/2019 23:39:00 PM |

عدد القراءات : 177

واع بغداد

أعتقلت قوة مجهولة، مساء اليوم الخميس، أمين عام لواء أبو الفضل العباس التابع للحشد الشعبي، أوس الخفاجي.

وذكرمصدر امني في تصريح خاص لمراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) بأن مجموعة من السيارات السوداء لاتحمل لوحات التسجيل المرورية داهمت مقر لواء أبو الفضل العباس في بغداد.

وأضاف المصدر أن القوة المجهولة اعتقلت أوس الخفاجي وجميع الموجودين في المقر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/قوة مجهولة تقتحم مقر لواء أبو فضل العباس وتعتقل أوس الخفاجي) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/قوة مجهولة تقتحم مقر لواء أبو فضل العباس وتعتقل أوس الخفاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).