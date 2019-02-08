الحشد الشعبي يغلق اربعة مقرات وهمية تنتحل صفته في منطقة الكرادة

2019/02/08 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوة من امن الحشد الشعبي اليوم بغلق اربعة مقرات وهمية تنتحل صفته في منطقة الكرادة.

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