أمريكا تدعو إيران لوقف محاولات إطلاق أقمار صناعية

2019/02/08 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها علمت بتقارير عن محاولة إيرانية فاشلة لإطلاق قمر صناعي في الفضاء الشهر الماضي ودعت طهران إلى وقف الأنشطة التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة في أول إفادة صحفية له منذ بداية العام “اطلعت على التقارير، وفشلت (المحاولة)، أليس كذلك؟”

وأضاف “نواصل دعوة النظام الإيراني إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة التي تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، بما في ذلك إطلاق المركبات الفضائية”.

وقالت إيران إنها ستكون مستعدة لعملية إطلاق أخرى خلال بضعة أشهر.

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