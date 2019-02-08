التأشيرة تحرم العراق من المشاركة ببطولة العالم للمبارزة

2019/02/08 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:حرمت تأشيرة الدخول الى الامارات، المنتخب الوطني العراقي للمبارزة للمعاقين، من المشاركة في بطولة العالم باللعبة والتي من المقرر ان تنطلق يوم الأحد المقبل في مدينة الشارقة الاماراتية وتستمر اسبوعا واحداً.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة علي حميد لـ"الغد برس" ان "عدم حصول الوفد العراقي على تأشيرة الدخول قبل انطلاق بطولة العالم، سيحرم اللاعبين من الحصول على فرص الحصول على نقاط التأهل الى الدورة البارالمبية المقبلة والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو عام ٢٠٢٠".وأضاف حميد ان "الوفد العراقي يتألف من كاظم سلطان رئيسا للوفد ورحيم فالح مدربا وأربعة لاعبين هم عمار هادي وزين العابدين غيلان وعلي سعدي وحيدر علي ناصر".

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