رسمياً - كيروش يتولى قيادة كولومبيا

2019/02/08 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً للمنتخب، بعد رحيله عن تدريب إيران.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي:"أهلاً كولومبيا وأهلاً بكل جماهير كرة القدم هنا، أشعر بالامتنان العميق للاتحاد الذي اعتمد على خبرتي".



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وأضاف:"المهم هو الاعتناء بالإرث الذي تطور وأنتج كرة قدم جيدة لكولومبيا مع بيكرمان، وأن نعتني بتلك السمعة التي تملكها كولومبيا في العالم".

وكان الانتظار قد طال لـ6 أشهر بدون مدرب دائم، حتى تم الإعلان عن حلول كيروش خلفاً للأرجنتيني خوسيه بيكرمان.

يذكر أن كيروش ودع منتخب إيران عقب الخروج من دور الثمانية لكأس آسيا بالخسارة أمام اليابان 3-0.





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