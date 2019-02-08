2019/02/08 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون يستعد لسحب جميع قواته العسكرية الموجودة حاليا في سوريا من البلد حتى نهاية أبريل المقبل.

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