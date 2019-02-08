2019/02/08 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مسؤولون: كوشنر وجرينبلات يسافران إلى عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في أواخر فبراير ليطلعا الدول على الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون: كوشنر وجرينبلات يسافران إلى عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في أواخر فبراير ليطلعا الدول على الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون: كوشنر وجرينبلات يسافران إلى عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في أواخر فبراير ليطلعا الدول على الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).