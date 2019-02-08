أكبر ملفات الفساد في العراق “استيلاء المليشيات والأحزاب على عقارات الدولة”

2019/02/08 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل من أبرز نتائج الحرب على العراق بعد عام 2003 ، ظهور الميليشيات والأحزاب المتعددة ، منها المتنفذة في الدولة

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