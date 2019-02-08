2019/02/08 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الحشد الشعبي يؤكد اعتقال أوس الخفاجي ويكشف السبب

08/02/2019 00:35:00 AM |

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واع بغداد

أكدت مديرية أمن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، اعتقال زعيم لواء "أبو فضل العباس"، أوس الخفاجي، مشيرةً إلى أن ذلك جاء ضمن حملة واسعة لإغلاق أربعة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد في الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) بأن "قوة من أمن الحشد الشعبي، قامت مساء اليوم الخميس، بإغلاق أربع مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أن "هذا الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية من أجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها للحشد الشعبي".

وتابع أن "من بين هذا المقرات موقعين يدعون انتماءهم للواء 40 في الحشد الشعبي ومقر يدعي انتماءه للواء 47 ومقر تابع لما يسمى (لواء ابو الفضل العباس) ويديره الشيخ أوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية في الكرادة".

وأوضح أن "القوة الأمنية حاولت إغلاق المقر الأخير غير القانوني لكن المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم"، داعياً "جميع المواطنين إلى إبلاغ المديرية عن أي مضايقة ممن يدعون انتمائهم إلى الحشد الشعبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر خاص لوكالة أنباء الاعلام العراقي واع بأن "مجموعة من السيارات السوداء لاتحمل لوحات التسجيل المرورية داهمت مقر لواء أبو الفضل العباس في بغداد واعتقلت أوس الخفاجي وجميع الموجودين في المقر".

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