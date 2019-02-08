الحارس العراقي قيس العاني يصل الى العراق لاكمال اوراقه الرسمية و تمثيل المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة

2019/02/08 | 01:06

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الحارس العراقي قيس العاني يصل الى العراق لاكمال اوراقه الرسمية و

تمثيل المنتخب الوطني في المرحلة المقبلةهو من مواليد 1997 من اب عراقي و ام بولندية يبلغ طوله 195 سم

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