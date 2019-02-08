الحشد الشعبي يغلق اربع مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة

2019/02/08 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت قوة من امن الحشد الشعبي مساء اليوم الخميس باغلاق اربع مقرات

وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة . بيان لمديرية الامن قال ان هذا الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع

بلدية الكرادة والقوات الأمنية من اجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها

للحشد الشعبي . مضيفة ان من بين هذا المقرات موقعين يدعون انتماءهم للواء ٤٠ في الحشد

الشعبي ومقر يدعي انتماءه للواء ٤٧ ومقر تابع لما يسمى لواء ابو الفضل

العباس ويديره الشيخ اوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية في الكرادة

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مشيرا الى ان القوة الأمنية حاولت إغلاق المقر الاخير غير القانوني

لكن المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية

بحقهم .وتدعو مديرية امن الحشد جميع المواطنين الى ابلاغ المديرية عن اي

مضايقه مممن يدعون انتمائهم الى الحشد لاتخاذ الاجرائات القانونية

بحقهم .

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