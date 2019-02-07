إيطاليا تجهز لاستضافة يورو 2028

2019/02/08 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويتركشف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن اهتمام إيطاليا بتقديم عرض لاستضافة يورو 2028.

وقال جرافينا في تصريحاته لسكاي سبورتس:"استضافة إيطاليا ليورو 2028 ليست مجرد فكرة بل أمر مخطط له".



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وأضاف:"إنه مشروع سيمنحنا التفاؤل ويشكل لنا نقطة بداية لبنيتنا التحتية، أتمنى أن يلبي الاتحاد الأوروبي طلبنا".

يذكر أن إيطاليا لم تستضِف أي بطولة دولية كبيرة منذ كأس العالم عام 1990، الذي توجت به ألمانيا على حساب الأرجنتين.

أما عن آخر حدث كروي كبير استضافته الأراضي الإيطالية فقد كان نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والذي انتهى بفوز الملكي بركلات الترجيح.





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