مستشارا ترامب يطلعان دولا بالشرق الأوسط على الشق الاقتصادي من خطة السلام

2019/02/08 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال مسؤولون اليوم الخميس إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر سيسافر إلى خمس دول عربية على الأقل في أواخر فبراير شباط لاطلاع دبلوماسيين هناك على الشق الاقتصادي من المقترح الأمريكي الذي طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط والسعي لنيل دعمهم.

وقال مسؤولان كبيران بالبيت الأبيض إن كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات يعتزمان زيارة عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعا.

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