2019/02/08 | 01:37

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وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين: سيتم سحب كل القوات

الأميركية من #سوريا بحلول نهاية أبريل- وول ستريت جورنال: سحب القوات الأميركية من سوريا سيتم نهاية أبريل

حتى دون اتفاق بشأن حماية الشركاء #الأكراد

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