بيان صحفي ، بشأن رحيل أمير الإيزيديين (تحسين بك) ومستقبل العائلة الأميرية من بعده

2019/02/08 | 01:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ معبد لالش أصدر عدد من الشخصيات المثقفة و الاعلامية و المدنية بيان بشأن رحيل أمير الديانة الايزيدية في العراق و العالم “تحسين بك ” و حول اختيار أمير جديد .ايزيدي 24 تلقت نسخة منه و هذا نصه :- لا ندري إن كان هو قدر محتوم أو من سوء حظ الإيزيديين إنه […]

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