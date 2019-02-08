كأس ملك إسبانيا: فالنسيا ينجو من الخسارة ويحيي اماله

2019/02/08 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق لورنزو مورن (45)، وسانشيز خواكين (54)، ليقلص الروسي دينيس تشيريشيف الفارق في الدقيقة 70، فيما تكفل الفرنسي كيفن جاميرون بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.وسيقام لقاء الإياب في السابع والعشرين من الشهر الحالي في ملعب ميستايا ويحتاج فالنسيا لتعادل سلبي أو بنتيجة 1-1 أو الفوز للتأهل للنهائي، فيما بات يتعين على بيتيس الفوز بأية نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 2-2.

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