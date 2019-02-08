2019/02/08 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، وفاة الطفلة "رهف" التي تعرضت الى تعنيف ونقلت على اثره الى اح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة تعلن وفاة الطفلة "رهف") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، وفاة الطفلة "رهف" التي تعرضت الى تعنيف ونقلت على اثره الى اح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة تعلن وفاة الطفلة "رهف") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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