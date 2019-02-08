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الصحة تعلن وفاة الطفلة
2019/02/08 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، وفاة الطفلة "رهف" التي تعرضت الى تعنيف ونقلت على اثره الى اح...

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