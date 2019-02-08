النهاية| تأكد وفاة إيميليانو سالا بتحديد هوية جثته

2019/02/08 | 02:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأعلنت السلطات البريطانية عن تحديدها لهوية الجثة التي وجدت بحطام الطائرة المنكوبة، حيث ثبت أنها جثة إيميليانو سالا مهاجم نانت الفرنسي السابق.

وكانت وحدات حوادث الطيران قد حددت وجود جسد في حطام الطائرة، لتبدأ عملية استخراجه، قبل أن يتم الكشف أخيراً عن هويته وتأكيد وفاته.



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وستقوم السلطات بتسليم الجثمان لعائلة المهاجم الأرجنتيني الراحل خلال الساعات المقبلة.

بذلك يُسدل الستار على تلك المأساة التي بدأت في الحادي والعشرين من يناير الماضي، حين اختفت الطائرة المقلة للاعب من الرادار، أثناء اتجاهه من نانت إلى كارديف الويلزي الذي بات أغلى لاعب في تاريخه.

يذكر أن سالا الذي توفي عن عمر يناهز 28 عاماً، كان قد سجل 12 هدفاً في النصف الأول للموسم بالدوري الفرنسي.





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