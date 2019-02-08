الانسحاب الأميركي أو الاحتلال الإيراني: لماذا على العراقيين أن يختاروا؟

2019/02/08 | 03:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدا واضحا في الأسابيع القليلة الماضية، وعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سحب قوات بلاده من سوريا، أنه لم يعد أمام

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