2019/02/08 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن – فشلت بشكل متزامن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحريك الجمود الذي يهدد بانهيار اتفاق السويد المبرم بين الحكومة اليمنية والمتمردين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فشل أممي متزامن في حلحلة ملفي الأسرى وإعادة الانتشار في الحديدة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فشل أممي متزامن في حلحلة ملفي الأسرى وإعادة الانتشار في الحديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).