العراقيون مع سحب القوات الأميركية بالقانون أو المواجهة

2019/02/08 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضع العراقيون اليوم على الطاولة مجددا لائحة الأولويات لتحديد المهمة المقبلة، وعليه تقف فصائل عراقية مقربة من إيران في موقع المنتظر لانسحاب

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