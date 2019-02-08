في أزمة غير مسبوقة.. فرنسا تسحب سفيرها من إيطاليا احتجاجا

2019/02/08 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا “للتشاور” بعد “تهجم لا أساس له” و”غير مسبوق” من قبل مسؤولين إيطاليين، حسبما أعلنته الخارجية الفرنسية اليوم

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