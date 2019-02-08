كيف اعتقلوا «أوس الخفاجي»؟

2019/02/08 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اكدت هيأة الحشد الشعبي إغلاقها اربعة مقرات قالت إنها

"وهمية" تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة

بغداد.

وقالت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها، إن هذا الإجراء جاء بعد

اجتماع لأمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية من اجل إغلاق

مقرات تدعي انتماءها للحشد الشعبي.

وأضافت أن من بين هذا المقرات موقعين يدعون انتماءهم للواء ٤٠ في

الحشد الشعبي ومقر يدعي انتماءه للواء ٤٧ ومقر تابع لما يسمى (لواء

ابو الفضل العباس) ويديره الشيخ اوس الخفاجي يقع وسط المنطقة

السكنية في الكرادة.

وأكد البيان أن القوة الأمنية حاولت إغلاق المقر الاخير غير

القانوني لكن المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات

الانضباطية بحقهم.

ودعت جميع المواطنين الى ابلاغ المديرية عن اي مضايقة ممن يدعون

انتمائهم الى الحشد الشعبي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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