2019/02/08 | 03:33

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وزارة الصحة تعلن وفاة طفلة ببغداد بسبب تعنيف والدها

بغداد -

كلمة

اعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة وفاة طفلة تعرضت للتعنيف

الشديد من ذويها في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان حصل موقع كلمة الإخباري على

نسخة منه، إن "الطفلة رهف فارقت الحياة في احدى مستشفيات بغداد،

متأثرة بأثار التعنيف التي تعرضت لها".

وتعرضت رهف البالغة من العمر 6 سنوات الى التعنيف الشديد من ذويها،

ما استدعى نقلها الى العناية المركزة يوم الاربعاء الماضي الى احدى

المستشفيات في العاصمة، فيما اعلنت الاجهزة الامنية عن القاء القبض

على والدها.

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