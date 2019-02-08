الجيش الأمريكي يستعد لسحب كل قواته من سوريا بنهاية نيسان

2019/02/08 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس نقلت وكالة رويترز عن صحيفة وول ستريت جورنال الخميس ان الجيش الأمريكي يستعد لسحب كل قواته من سوريا بنهاية شهر نيسان.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت ماض أنه قرر سحب جميع القوات الأمريكية العاملة في سوريا، لكنه لم يضع جدولا زمنيا لتنفيذ عملية سحب القوات.

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