وزير النفط الإيراني يشكو 'تصرفات العراق'

2019/02/08 | 04:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترف وزير النفط الإيراني بيغن زنكنة بتأثير العقوبات الأميركية على بلاده، واشتكى أن العراق ألغى بعض الاتفاقيات النفطية ورفض الاستثمار في حقوق النفط الصغيرة على الحدود أو "وتسديد ديونه لدى طهران".





وقال زنكنة في تصريحات متلفزة نشرتها وسائل إعلام عراقية "إن صدور العقوبات الأميركية جعل بغداد تلتزم بشدة بمفادها إلى درجة إلغاء اتفاقات صغيرة مثل صفقة كركوك التي كنا نتبادل في إطارها 11 ألف برميل نفط يوميا".

وكانت الولايات المتحدة قد أمهلت العراق حتى الشهر المقبل، لإيجاد بدائل عن الغاز الإيراني لإمداد محطات الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن العراقيين "يرفضون التعاون لاستثمار حقول النفط الصغيرة في مدينة المحمرة الحدودية، بينما يطلبون العمل المشترك في الحقول الكبيرة حصرا وهو أمر يعارض مصالحنا".

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 في المائة العام الحالي.

ولا تعتزم الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران "سواء كان نفطا أو أي شيء آخر" للدول الثمانية التي سمحت لها الإدارة الأميركية بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران لمدة ستة أشهر، مقابل "الوعد بتقليص الاعتماد على الخام الإيراني"، بحسب الموفد الأميركي الخاص إلى إيران في تصريحات الأربعاء.





ومع ذلك قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه الثلاثاء الماضي إن دولا معفوة من العقوبات الأميركية، مثل تايوان وإيطاليا واليونان امتنعت عن شراء النفط الإيراني مؤخرا دون أي تفسير.





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