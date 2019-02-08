الأمم المتحدة: مسؤولون سعوديون خططوا ونفذوا قتل خاشقجي

2019/02/08 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم الخميس أن الأدلة تظهر أنه كان جريمة وحشية ”خطط لها ونفذها“ مسؤولون سعوديون.وقُتل خاشقجي على يد فريق سعودي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، مما أثار انتقادات واسعة وأضر بصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان قد نال […]

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