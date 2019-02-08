مستشارا ترامب في جولة عربية لاطلاع الدول على الشق الاقتصادي من خطة السلام

2019/02/08 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال مسؤولون يوم الخميس إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر سيسافر إلى خمس دول عربية على الأقل في أواخر فبراير شباط لاطلاع دبلوماسيين هناك على الشق الاقتصادي من المقترح الأمريكي الذي طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط والسعي لنيل دعمهم.وقال مسؤولان كبيران بالبيت الأبيض إن كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، ومبعوث […]

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