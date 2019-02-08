أردوغان: سنحارب الإرهابيين في مناطق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

2019/02/08 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده قادرة على تولي مهمة مكافحة الإرهاب في الأراضي السورية التي ستنسحب منها القوات الأمريكية، مشيرا إلى تجاوز مرحلة الأزمات بين الطرفين.وأشاد أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال استقباله بأنقرة وفدا لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية والمجلس التركي الأمريكي، “بالمبادرة الأخيرة” للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، […]

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