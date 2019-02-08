2019/02/08 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء اجتماعات ملف الأسرى باليمن دون اتفاق انتهى الاجتماع المشترك بين وفدي الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية، الذي يعقد بالعاصمة الأردنية عمان بإشراف اللجنة الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين، من دون التوصل لاتفاق يفضي إلى حل نهائي بشأن القوائم المعترف بها.وكان مساعدو المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث قد عقدوا اجتماعا منفصلا مع وفقد الحكومة الشرعية، استلم خلاله رد الحكومة بشأن الأدلة التي قدمها الوفد الانقلابي.وبعد انتهاء الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية، عقد مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن اجتماعا منفصلا مع وفد المليشيات الانقلابية، تم خلاله مناقشة ردود المليشيات حول الأدلة التي قدمها الجانب الحكومي.ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر، في ظل تعنت المليشيات ورفضها الاعتراف بآلاف المعتقلين في سجونها، ومن بينهم اسمان من الأربعة أسماء الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216.ويعد ملف تبادل الأسرى واحدا من القضايا التي كان يعتقد بأنها ستؤدي إلى إثبات حسن النية من جانب المتمردين الحوثيين، بحسب اتفاق السويد الذي أبرم في ديسمبر الماضي، إلا أنها لم تظهر حتى الآن إلا تعنتا ومحاولات للمماطلة.

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