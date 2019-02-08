الشرطة البريطانية: التعرف رسميا على جثة لاعب كرة القدم إميليانو سالا

2019/02/08 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت الشرطة البريطانية في بيان إنه جرى التعرف رسميا على جثة إميليانو سالا لاعب كرة القدم المحترف المولود في الأرجنتين بعد أن نقلت إلى ميناء بورتلاند يوم الخميس.وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت بغرب فرنسا يوم 21 يناير كانون الثاني ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي […]

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