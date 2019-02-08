القلق بشأن النمو الاقتصادي العالمي يهوي باسعار الخام مرة اخرى

2019/02/08 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس هبطت أسعار النفط حوالي 2 بالمئة يوم الخميس مع تضرر السوق من مخاوف من أن نمو الطلب العالمي سيتباطأ في الإثني عشر شهرا القادمة.ويبدو أن تعافيا من مستويات منخفضة هبطت إليها أسعار الخام في أواخر ديسمبر كانون الأول يتعثر وسط مخاوف من أن حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين ستستمر وهو ما […]

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