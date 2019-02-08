2019/02/08 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد مهم لرئيس الوزراء في مستحقات المقاولين وعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحسم ملف مستحقات المقاولين خلال الايام القليلة المقبلة.وجاء ذلك خلال استقباله رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، علي فاخر سنافي، وناقشا في اللقاء "بعض المتعلقات التي تخص المقاول العراقي".وبحسب بيان للمكتب الاعلام لاتحاد المقاولين ان الجانبين بحثا "الاعفاء الضريبي للمشاريع القائمة والتي لم تدفع من سنة 2013 لغاية توقف المشاريع، وصرف المستحقات والامانات وتعويض المقاولين عما أصابهم من ضرر خلال السنوات الماضية، وإلغاء الغرامات الخاصة بالمشاريع التي لم تدفع مبالغها".كما بحث عبد المهدي وسنافي "مشاركة المقاولين العراقيين في المشاريع القادمة الذي تخص اعمار العراق وتذليل الصعوبات امام عملهم، وتعويض الخسارة الكبيرة الذي اصابة المقاولين خلال السنوات العجاف الماضية".ووصف عبد المهدي "القطاع الخاص بالمقاولين بانه العامود الفقري للحكومة والركيزة في إنعاش القطاع الخاص وبناء الدولة".

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