اعتقال ” اوس الخفاجي ” بتهمة انتحال صفة الحشد

2019/02/08 | 07:11

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بغداد – عراق برس- 8 شباط / فبراير : افادت مصادر مطلعة ، الجمعة ، بأن قوة من أمن الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد القت القبض ، امس الخميس، على أمين عام “لواء أبو الفضل العباس″، أوس الخفاجي .





وتابعت المصادر ، ان ” القوة اعتقلت الخفاجي في منطقة الكرادة، وآخرين بعد دهم لمقر اللواء”، مضيفة ، إنها ” أغلقت أربعة مقار وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة ومن بين تلك المقار مقرا تابعا لما يسمى لواء أبي الفضل العباس يديره أوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية في الكرادة”.

البيان الصادر عن «مديرية أمن الحشد»، أشار إلى أن” هذه المقارّ تدّعي انتماءها إلى اللواء 40، واللواء 47، وما يسمى لواء أبي الفضل العباس، ومع امتناعهم عن الالتزام بقرار الإغلاق تم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم”.

يشار الى ان الخفاجي كان قد قال ، في مقابلة متلفزة بضرورة رفع السلاح ضد طهران في حال إعلانها أنها ضد المصالح العراقية، فيما توعد الخفاجي بمقطع فيديو قاتلي الكاتب والروائي العراقي علاء مشذوب “الذي ينتمي لعشيرة خفاجة” بالقصاص.



إنتهى اح

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