نيويورك تايمز : ولي العهد السعودي هدد باستخدام الرصاص ضد خاشقجي

2019/02/08 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس إنه قبل عام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أحد مساعديه أنه سيستخدم ”رصاصة“ ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول إن تصريحات […]

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