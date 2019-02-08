إيران تكشف النقاب عن صاروخ باليستي جديد ومصنع صواريخ تحت الأرض

2019/02/08 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية يوم الخميس أن الحرس الثوري الإيراني كشف النقاب عن صاروخ باليستي أرض-أرض يصل مداه إلى ألف كيلومتر متجاهلا بذلك مطالب الغرب بأن توقف طهران برنامجها للصواريخ الباليستية.ونشرت فارس صورا لمصنع صواريخ تحت الأرض يوصف بأنه ”مدينة تحت الأرض“ وقالت إن الصاروخ دزفول هو نسخة مطورة من الصاروخ […]

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