2019/02/08 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاني يحرس عرين الأولمبي أكمل حارس المنتخب الأولمبي، قيس العاني، وثائق إصدار بطاقته الوطنية، بعد وصوله إلى العاصمة بغداد.وقال عضو لجنة اللاعبين المحترفين، زيد الزيدي، في تصريح صحفي "وصلتنا شهادة ميلاد {قيس العاني} من السفارة العراقية في بولندا، وتم التصديق عليها في وزارة الخارجية.وتابع زيد ان "الأسبوع المقبل سيكون موعد إصدار البطاقة الوطنية للحارس قيس بشكل رسمي".وقال العاني "انا مستعد لتمثيل المنتخب، ومتفائل في الاجواء الايجابية الموجودة في العراق".يشار إلى أن قيس العاني يحترف اللعب في بولندا، ويعد سادس لاعب مغترب أكملت اللجنة إصدار هويتهم الوطنية لتمثيل المنتخب الأولمبي في تصفيات آسيا الشهر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاني يحرس عرين الأولمبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاني يحرس عرين الأولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).