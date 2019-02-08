حقوق الانسان في ذي قار: تداعيات تعاطي المخدرات مقلقة

2019/02/08 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

وصف مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ذي قار داخل المشرفاوي اليوم الخميس تداعيات تعاطي المواد المخدرة بالأمر المقلق في ظل تسجيل جرائم متنوعة ومتصاعدة.

وقال المشرفاوي

وكالات:وصف مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ذي قار داخل المشرفاوي اليوم الخميس تداعيات تعاطي المواد المخدرة بالأمر المقلق في ظل تسجيل جرائم متنوعة ومتصاعدة.

وقال المشرفاوي للمربد ان مكتب حقوق الانسان في المحافظة ينظر لهذه التداعيات بعين القلق والتي تحتاج تدخل سريع ومعالجات حقيقية من قبل الجهات المعنية.

واضاف ان ظاهرة التعاطي والمتاجرة يتابعها المكتب باهتمام مع الجهات القضائية والامنية كونها اصبحت حالة عامة في جنوب العراق والتي سجلت من خلالها حصول العديد الجرائم المختلفة ومنها القتل والزنا بالمحارم والسرقة.المصدر:المربد

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