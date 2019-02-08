امريكا تضع

2019/02/08 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه لا ينبغي أن تكون هناك عمليات عسكرية تستهدف "قوات سوريا الديمقراطية" والوحدات الكوردية المنضوية تحتها بعد انسحاب قواتنا من سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو: "تحدثنا كثيرا عن ذلك مع شركائنا على مختلف المستويات، أي عن كيفية سحب قواتنا من شمال شرقي سوريا بشكل آمن وإحلال الاستقرار في المناطق المحررة".

وتابع قائلا: "أعلنا بوضوح أن "قوات سوريا الديمقراطية" لا يمكن استهدافها بعمليات عسكرية.



وهذا يشمل أيضا المكون الكوردي لـ "قسد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن استعداد أنقرة لـ "تولي مسؤولية محاربة الإرهاب" في المناطق السورية التي ستنسحب منها القوات الأمريكية، علما بأن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب الكوردية تنظيما إرهابيا.



كما صرح أردوغان في وقت سابق بأن بلاده ستشن عملية عسكرية شرقي الفرات.

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